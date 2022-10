Een dag na gruwelijk bloedbad in Thailand getuigen familieleden van slachtoffers: “Geweend tot ik geen tranen meer over had”

Thailand is in diepe rouw na de zware schietpartij die gisteren plaatsvond in een kinderdagverblijf in het noordoosten van het land. Bij het drama kwamen minstens 38 mensen om het leven, onder wie 23 kinderen. Een dag na de tragische gebeurtenis komen de eerste getuigenissen van de nabestaanden van de slachtoffers naar buiten, en die zijn bikkelhard. “Toen ik zag dat de naam van mijn kleinzoon op de lijst van de slachtoffers stond, ben ik flauwgevallen”, klinkt het onder meer.

Gisteren richtte de 34-jarige Panya Khamrap een bloedbad aan in een kinderdagverblijf in Uthai Sawan, een stadje ruim 400 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Bangkok. De dader was gewapend met een vuurwapen en een steekwapen. De overleden kinderen hadden allemaal een leeftijd tussen twee en vijf jaar.

Volgens de politie was Khamrap een ex-politieagent die ontslagen was vanwege beschuldigingen van druggebruik. Ook op het moment van de aanval was de man naar alle waarschijnlijkheid onder invloed. Na de moordpartij ging hij naar huis, waar hij ook zijn vrouw en kind doodschoot voor hij zelfmoord pleegde.

“Kinderen konden zich niet verweren”

Aan het kinderdagverblijf komen de nabestaanden van de slachtoffers vandaag samen om steun te zoeken bij elkaar en om de overledenen te herdenken.

Onder de dodelijke slachtoffers was ook de 4-jarige kleinzoon van Nuankanjana Sola. Toen Nuankanjana hoorde dat er “een incident” was in het kinderdagverblijf, haastte ze zich onmiddellijk naar daar. “Toen ik de naam van mijn kleinzoon op de lijst van de slachtoffers zag staan, ben ik flauwgevallen”, vertelt de vrouw aan persagentschap ‘AFP’. “Hij was een prachtig kind. Hij praatte en speelde veel. Hij vroeg me altijd om speelgoed te kopen. Ik ben woedend dat de schutter dit gedaan heeft met kinderen die zich niet konden verweren”, aldus Nuankanjana.

Een andere grootmoeder, de 64-jarige Duangphan Patphaothanun, verloor eveneens haar kleinzoon. Slachtoffer Pattarawut was amper 3 jaar oud. Zijn grootmoeder bracht een zak vol speelgoed mee naar de plaats van de tragedie, waaronder een grote plastieken dinosaurus – het favoriete speelgoedje van Pattarawut.

“Geweend tot ik geen tranen meer had”

“Ik heb geweend tot er geen tranen meer uit mijn ogen kwamen. Nu stromen ze uit mijn hart”, zegt Seksan Sriraj (28). Seksan verloor zijn zwangere vrouw Supaporn Pramongmuk (26), die als verzorger in het kinderdagverblijf werkte en deze maand zou bevallen. “Mijn vrouw en kind zijn nu naar een vreedzame plek gegaan. Ik zal verder moeten leven. Als ik niet meer verder zou kunnen, dan zouden mijn vrouw en kind zich zorgen maken om mij, en worden ze niet herboren in een volgend leven”, vertelt de man aan ‘AFP’.

Naliwan Duangkot (21), wiens 2-jarige neefje Kamram bij de aanslag stierf, kwam naar de plaats van het drama met haar 19-jarige schoonzus Panida Prawanna, Kamrams moeder. “Vlak voor hij stierf wou hij graag pizza eten. We zijn zo verdrietig dat we geen pizza meer voor hem hebben kunnen kopen”, vertelt Naliwan. “Hij was zo’n lief kind, hij deelde altijd alles met iedereen.” Voor Panida zijn de afgelopen 24 uur “onbegrijpelijk” geweest, zegt ze terwijl ze haar elf maand oude dochtertje Kanta in de armen houdt.

“Schrijnend incident”

Ook voor de hulpdiensten was het drama van gisteren een traumatische ervaring. “Het is een tafereel dat niemand wil zien”, getuigt hulpverlener Piyalak Kingkaew bij persagentschap ‘Reuters’. “We hebben zoiets al eerder meegemaakt, maar dit incident is schrijnend omdat het om kleine kinderen gaat.”

Op het moment van de aanslag bevonden zich zo’n 30 kinderen in het kinderdagverblijf, bevestigde districtsofficier Jidapa Boonsom eerder al. Schutter Panya Khamrap drong de kamer – waarin de kinderen lagen te slapen – binnen en begon hen genadeloos aan te vallen. Ook de moeder van de dader heeft ondertussen op het bloedbad gereageerd. “Ik weet niet waarom hij dit heeft gedaan, maar hij stond onder veel druk”, vertelde ze aan de lokale nieuwszender ‘Nation TV’.

