Eén beslissing laat zien dat Moskou erkent hoe groot problemen van Russisch leger zijn

Vorige week nog 53 graden, nu zorgt hevige regen voor overstro­min­gen in Death Valley

Death Valley, een van de warmste plekken ter wereld, is overstroomd. De naweeën van Orkaan Kay zorgden voor heel wat regen in het gebied, want ook de omliggende steden in de Amerikaanse staat Californië kampen met wateroverlast. Op bovenstaande beelden is te zien hoe een bruine waterval langs de flank van de berg naar beneden stroomt. Er viel in enkele uren tijd bijna evenveel regen als er normaal gezien in een heel jaar valt. En dat terwijl het kwik er de week daarvoor nog tot 53 graden steeg.

