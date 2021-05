Een berekende love story die de levens van velen veranderde: het levensverhaal van Bill en Melinda Gates

Dat het niet simpel was om getrouwd te zijn met één van de rijkste mensen op aarde. Dat had Melinda Gates (56) al duidelijk gemaakt in haar boek ‘The Moment Of Lift’ uit 2019: “Grote rijkdom kan verwarrend zijn”, schreef ze. Achteraf bekeken was dat misschien het eerste signaal dat haar huwelijk met Bill Gates barstjes vertoonde, maar op dat moment leek er nog geen vuiltje aan de lucht. “Een geweldig boek”, zei haar echtgenoot bij de voorstelling ervan. “Het is wijs, eerlijk en prachtig geschreven.” Dat het koppel nauwelijks twee jaar later uit elkaar gaat, is - behalve voor de intimi - dan ook een complete verrassing.