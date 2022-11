“Een aanval op een bondgenoot wordt beschouwd als een aanval op alle bondgenoten”: dit zegt NAVO-beleid over incidenten op grondgebied

De explosie vond plaats in Przewodow, een dorp in het oosten van Polen, dichtbij de grens met Oekraïne. Volgens sommige bronnen gaat het om raketten die van hun baan zijn afgeweken en daardoor op Pools grondgebied zijn terechtgekomen. Dat wordt onderzocht. De Poolse Nationale Veiligheidsraad is alvast in spoedberaad bijeengeroepen.

Bovendien zou de aanval grotere gevolgen kunnen hebben. Polen is immers een lid van de NAVO. In het NAVO-verdrag uit 1949 is artikel 5 het sleutelartikel: het verplicht elke lidstaat om een aanval op één lidstaat te beschouwen als een aanval op alle lidstaten. Met andere woorden: wordt één van de lidstaten aangevallen, dan moet het hele bondgenootschap militair reageren.

KIJK. De raketten belandden in een dorpje vlakbij de grens met Oekraïne, mogelijk per vergissing

Letterlijk

“De partijen komen overeen dat een gewapende aanval tegen een of meer van hen in Europa of Noord-Amerika als een aanval tegen hen allen zal worden beschouwd; zij komen bijgevolg overeen dat, indien zulk een gewapende aanval plaatsvindt, ieder van hen de aldus aangevallen partij of partijen zal bijstaan, in de uitoefening van het recht tot individuele of collectieve zelfverdediging erkend in Artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties, door terstond, individueel en in samenwerking met de andere partijen, op te treden op de wijze die zij nodig oordeelt met inbegrip van het gebruik van gewapend geweld om de veiligheid van het Noord-Atlantisch gebied te herstellen en te handhaven.”