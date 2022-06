Ecuadoraanse politie vat tonnen drugs die bestemd waren voor België

Zeebrugge Douane treft 750 kilo hasj aan in verscheep­te camper uit Marokko: Nederlan­der riskeert 40 maanden cel

De douane in de haven van Zeebrugge heeft in het najaar een mooie drugsvangst gedaan. In een verborgen ruimte in een verscheepte camper uit Casablanca werd liefst 750 kilo hasj aangetroffen met een geschatte straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De eigenaar van de camper, een 59-jarige Nederlander, riskeert nu 40 maanden cel.

