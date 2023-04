Ecuador roept noodtoestand uit in door drugssmokkel getroffen regio's

Ecuador heeft zaterdag de noodtoestand afgekondigd in Guayaquil, de belangrijkste havenstad van het land, maar ook in twee andere provincies die getroffen worden door druggeweld.

De noodtoestand is van kracht in de stad Guayaquil, voorsteden Duran en Samborondon, en in de provincies Santa Elena en Los Rios, zei president Guillermo Lasso in een toespraak op de radio en de televisie. De president zei er niet bij hoelang de noodtoestand zal duren. Een avondklok zal gelden van 1 tot 5 uur 's nachts.

De grondwet van Ecuador geeft de president de macht om de noodtoestand af te kondigen en het leger in te zetten bij grote interne problemen in het land. "We hebben een gemeenschappelijke vijand, delinquentie, drugstrafiek en georganiseerde criminaliteit", zei de rechtse president. In 2022 werd de noodtoestand al drie keer afgekondigd in Guayaquil.

Aantal moorden verdubbeld

Ecuador, dat tussen Colombia en Peru ligt, de belangrijke producenten van cocaïne wereldwijd, nam in 2021 een recordhoeveelheid van 210 ton drugs in beslag, vooral cocaïne. Bestemming waren de Europese havens. In 2022 ging het opnieuw om meer dan 200 ton. De regering verklaarde de oorlog aan de drugssmokkelaars, maar die gebruiken geweld om hun smokkelroutes te beschermen. In 2022 verdubbelde het aantal moorden per inwoner tegenover 2021: van 14 naar 25 per 100.000 inwoners, aldus de overheid.

