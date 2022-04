Ecuador neemt 2,5 ton cocaïne bestemd voor België in beslag

INTERVIEW. Bob Van Den Berghe (51) traint container­ja­gers: een gesprek over Zuid-Amerikaan­se cocaïne, corona en Sky ECC

Hij kent elke haven in de wereld, wandelde tussen drugsplantages in de jungle van Colombia en weet hoe een verdachte container eruit ziet. Voor oud-drugsspeurder Bob Van Den Berghe (51) - het hoofd van het Container Control Program - en zijn team van containerjagers zijn het drukke tijden. Want het lijkt een recordjaar te worden voor de internationale cocaïnehandel, een week geleden onderschepten ze in Ecuador een recordvangst van 4,5 ton cocaïne bestemd voor Antwerpen. Een gesprek met Van Den Berghe over Sky ECC, coke en corona.

