Ecuador kondigt noodtoestand af in kustprovincie na golf van drugsgeweld: burgers mogen na 21 uur niet meer buiten

KIJK. Publiek lacht Russische minister van Buitenland­se Zaken uit wanneer hij zegt dat Rusland de oorlog wil stoppen

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is uitgelachen op een conferentie in de Indiase hoofdstad Delhi. Op bovenstaande beelden zegt hij dat Oekraïne de oorlog is begonnen. Hierop volgt er gelach in de zaal.