Economische verliezen door rampen geschat op meer dan 65 miljard euro in eerste jaarhelft

INTERVIEW. Jonge klimato­loog na uitroepen internatio­na­le noodtoe­stand: “Denk twee keer na voor je een gelijk­vloer­se flat op de zeedijk koopt”

31 juli Hij wordt nu al de ‘Stijn Baert van het klimaat genoemd’: amper 26 is klimatoloog Samuel Helsen, maar hij murwt zich steeds vaker een weg in de media. De Greta Thunberg wil hij niet uithangen, die vindt hij te alarmistisch, maar hij vindt het wel belangrijk om mensen correct te informeren over de klimaatverandering. “Drie jaar geleden maakte ik mijn masterproef over extreme neerslag in België, maar een waterbom als in Wallonië zag ik toen zelf nog niet aankomen.”