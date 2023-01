Economische top in Davos lokt ook sekswerkers naar bergdorpje: “1.500 euro voor vier uur en 2.500 euro voor een hele nacht”

Deze week verzamelen de economische en politieke elite zich in Davos, een Zwitserland bergdorp, voor het jaarlijkse World Economic Forum (WEF). Een bijeenkomst van CEO’s en staatsleiders, maar ook sekswerkers hebben er een plekje. “Bazen boeken escorts voor zichzelf en hun werknemers om te feesten in de hotelsuite”, onthult een escortbureau aan de Spaanse krant ‘20 minutos’.

Volgens de uitbater van een escortbureau in Aargau, 170 kilometer van het bergdorpje Davos, is de vraag naar prostituees bij elke economische top groot. Voor deze bijeenkomst zijn er al 11 reserveringen en 25 aanvragen ontvangen, “maar ik ga ervan uit dat het er meer zullen zijn”.

Diplomaten en bedrijfsleiders doen niet enkel beroep op hen voor seksuele diensten, maar ook om bijvoorbeeld mee te gaan naar etentjes of feestjes. De sekswerkers dragen dan zakelijke kleding om niet op te vallen en te ontkomen aan de strenge controles. “Zodra een klant een van onze dames minimaal vier uur boekt, rijdt ze de bergen in”, legt ze uit. Voor vier uur betalen klanten 1.500 euro. Een hele nacht plezier kan oplopen tot meer dan 2.500 euro.

700 euro per uur

Het Duitse dagblad ‘BILD’ sprak met escortdame ‘Liana', die al meermaals in Davos is geweest. Ze vertelt dat ze regelmatig een Amerikaan ziet die meerdere keren per jaar Zwitserland bezoekt voor conferentie zoals WEF. Ze rekent voor een uur 700 euro aan en voor een hele nacht betalen klanten haar 2.300, exclusief de reiskosten.

Tijdens het interview getuigt ze ook over een Duitse klant, maar daar houdt ze alleen maar nare herinneringen aan over. “Hij had me voor vier uur geboekt, maar dat liep anders uit. Het duurde geen tien minuten voordat hij klaar kwam. Kort daarna lag hij naast me in bed te snurken”, vertelt ze al lachend. Voor haar dus geen Duitsers, maar liever Amerikanen en Britten. Ook vanuit financiële oogpunt gaat ze Duitsers uit de weg. “Die zijn helaas gierig als het gaat om fooien geven”, beweert ze.

Salomé Balthus, een sekswerker uit Duitsland, sprak ook publiekelijk over haar dienstverlening tijdens het World Economic Forum. “Davos betekent om 2 uur ‘s nachts met de bewakers in de gang weggeefbonbons delen en roddelen over de rijken”, tweet ze.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volgens haar zijn de klanten trouwens zelden politici. “Ze hebben noch de tijd noch de zin”, legt ze uit aan ‘20 minutos’. “Je moet kiezen: seks of macht. Die laatste is sterker en laat geen ruimte voor iets anders.” De 36-jarige verblijft gedurende de hele top in een hotel in de buurt van Davos, maar weigerde te onthullen wie de invloedrijke klanten zijn.

“Minstens 100 sekswerkers in 2020" Het verhaal heeft ook een donkere kant. In 2020 bleek uit een onderzoek van de Britse krant ‘The Times’ dat minstens 100 sekswerkers naar Davos reisden om diensten te verlenen, maar niet allemaal vrijwillig. Een chauffeur getuigde dat hij een sekswerker oppikte die verplicht werd door haar baas om met een 60-jarige klant naar bed te gaan. De Britse krant ging er ook vanuit dat het cijfer een onderschatting is omdat velen onder het mom van ‘administratief personeel’ naar Davos worden gebracht. Het onderzoek bracht ook veel gevallen van intimidatie en ongepaste avances naar boven. Een functionaris van WEF zou zelfs hebben gewaarschuwd om ‘s nachts niet alleen naar buiten te gaan. “Als er iets gebeurt met een grote CEO, wie wordt er dan geloofd? Jij of zij?” De organisatie verklaarde toen dat het alleen verantwoordelijk is voor evenementen binnen het belangrijkste congrescentrum en dat er in dat jaar geen meldingen van intimidatie zijn ontvangen.