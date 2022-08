Economische activiteit eurozone krimpt opnieuw in augustus

ONZE OPINIE. “Bereid je voor op het ergste? Na de uitspraak van de premier gingen de politieke ballonne­tjes meteen de lucht in. Oude gewoontes leer je blijkbaar érg moeilijk af”

“De komende vijf à tien winters worden moeilijk.” Dat zei de premier in de marge van een bedrijfsbezoek. Boem paukeslag. Elke dag halen de energieprijzen een nieuw record. Het record van gisteren is morgen achterhaald. Economen slikken bij die curves, burgers verslikken zich in facturen. We denken in hittegolven na hoe we onszelf deze winter gaan verwarmen of we verarmen. Maar daarmee is de kous niet af. Na de 7 vette jaren, de 7 magere. En nu?

