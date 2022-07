Economie Saudi-Arabië groeit 12 procent dankzij hoge olieprijs

De oliesector is met afstand de belangrijkste bron van inkomsten voor de grootste economie van het Midden-Oosten. Door de oorlog in Oekraïne zijn de olieprijzen hard gestegen, wat dus gunstig is voor olieproducerende landen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht voor heel 2022 een groei van de Saudische economie met 7,6 procent. Saudi-Arabië is bezig meer werk te maken van bijvoorbeeld toerisme om zo minder afhankelijk te worden van olie.

Saudi-Arabië is ook lid en de facto leider van het oliekartel OPEC. De OPEC is samen met bondgenoten waaronder Rusland bezig de olieproductie geleidelijk te verhogen om zo te voldoen aan de grote vraag. Maar landen als bijvoorbeeld de Verenigde Staten willen dat de OPEC de productie nog harder opvoert om zo de olieprijzen te drukken. De Amerikaanse president Joe Biden was onlangs in Saudi-Arabië om hierover te praten. Tot dusver hebben Riyad en OPEC-leden als de Verenigde Arabische Emiraten weinig gehoor gegeven aan oproepen voor nog meer productie. De OPEC+, met dus onder meer ook Rusland, vergadert komende week weer over de productie.