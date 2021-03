Ecolo-kamerlid op Chinese sanctielijst, Wilmès roept ambassadeur op het matje

De Europese Unie noemt de Chinese sancties “betreurenswaardig en onaanvaardbaar”. Uit goede bron is vernomen dat minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de Chinese ambassadeur in Brussel op het matje heeft geroepen.

China had eerder woedend gereageerd op de Europese sancties. Die komen volgens Peking neer op “bemoeienis met Chinese interne aangelegenheden”. “Onze tegenmaatregelen zijn gericht tegen personen in de EU die de Chinese belangen schaden en leugens en desinformatie verspreiden”, klinkt het.

Zo kwam ook Cogolat in het vizier. Hij diende in de Belgische Kamer een voorstel van resolutie in om het lot van de Oeigoeren als “genocide” te bestempelen.