Echtpaar stal identiteit van dode Texaanse baby’s. Nu wordt vermoed dat ze spioneren voor Rusland

Het koppel, beiden zestigers, leefde al die tijd op Hawaï en werd vrijdag gearresteerd. Hun valse namen waren Bobby Edward Fort en Julie Lyn Montague. Ze hadden de identiteit gestolen van twee Texaanse baby’s, die stierven voor hun eerste levensjaar.

Primrose, die ook tientallen jaren deel uitmaakte van de Amerikaanse kustwacht, nam de valse identiteit aan om de nodige documenten te verkrijgen zoals rijbewijzen en paspoorten. In zijn functie bij het Amerikaanse ministerie van Defensie beschikte hij ook over een speciale veiligheidsmachtiging.

Volledig scherm Het huis waar het koppel woonde op Hawaï. © AP

Nu wordt vermoed dat het koppel spioneert voor Rusland. Op oude polaroidfoto’s zou het duo KGB-uniformen dragen. Morrison zou ook in Roemenië hebben gewoond ten tijde van het IJzeren Gordijn.

Primrose en Morrison werden allebei geboren in 1955 en gingen samen naar de middelbare school en daarna naar de universiteit in Texas, voordat ze in 1980 trouwden.

In de documenten van de rechtbank die de ‘Daily Beast’ kon inkijken, staat niet vermeld waarom het paar in 1987 de identiteit van de dode kinderen aannam. Maar het koppel zou in dat jaar hun huis hebben verloren wegens wanbetaling. Het paar had wellicht ook nog andere aliassen, aldus de FBI.

Volledig scherm Gwynn Darle Morrison, vermoedelijk in een uniform van de KGB © AP

Hun plan begon in 2018 in duigen te vallen toen ze met vervalste identiteit wilden gebruikmaken van de gezondheidszorg van het leger.

Federale aanklagers willen dat het koppel wordt vastgehouden zonder de kans om op borgtocht vrij te komen. Ze voeren aan dat er een groot risico is dat het duo vluchten voorafgaand aan het proces.

De vader van Julie Lyn Montague, die stierf toen ze 6 weken oud was in 1968, was geschokt toen hij vernam dat de naam van zijn dochter was gebruikt. “Ik kan nog steeds niet geloven dat dit is gebeurd”, vertelde John Montague (91) aan persbureau ‘AP’. “De kans op zoiets is één op een biljoen. Mensen zinken zo diep tegenwoordig. Laat kinderen toch in vrede rusten.”