Echtgenote van VUB-gastdocent Djalali vreest dat haar man binnenkort wordt terechtgesteld: “In dat geval zijn alle EU-landen verantwoordelijk”

“Islamiti­sche Staat beraamde aanslag op George W. Bush in Texas”

Een vermoedelijke aanhanger van Islamitische Staat wilde ex-president George W. Bush om het leven brengen. Dat bericht Forbes nadat het inzage kreeg in een FBI-aanvraag voor een huiszoekingsbevel. De man reisde in november al naar Bush’ thuisstad Dallas in Texas om er videobeelden te maken in de omgeving van de woning van de Republikein. Hij rekruteerde ook medeplichtigen die hij via Mexico het land wilde binnensmokkelen.

18:25