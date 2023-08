Echtgenote en twee kinderen treffen Franse schooldirecteur levenloos aan na inbraakalarm op school: parket onderzoekt verdacht overlijden

De directeur van een Franse middelbare school is vrijdag dood aangetroffen op zijn school. De man ging het gebouw controleren nadat het inbraakalarm was afgegaan. Volgens zijn familie werd hij met geweld om het leven gebracht. Het parket bevestigt dat er werd ingebroken en onderzoekt de omstandigheden van het overlijden.

Stéphane Vitel, directeur van het Pierre-Simon de Laplacecollege in Lisieux, in het noordwesten van Frankrijk, was vrijdagochtend op weg naar het zuiden van Frankrijk voor een gezinsvakantie, toen hij rond 6 uur een melding kreeg dat het inbraakalarm op de middelbare school was afgegaan. Met zijn echtgenote en hun twee kinderen in de auto maakte het schoolhoofd rechtsomkeer richting de school om zich ervan te vergewissen dat alles in orde was.

Omdat het lang duurde eer de man terugkwam, ging zijn vrouw samen met kinderen in het schoolgebouw op zoek naar hun vader. Daar troffen ze de 48-jarige man levenloos aan in een van de burelen van de school. De hulpdiensten, die rond 7 uur werden verwittigd, snelden ter plaatse maar hulp kon niet meer baten.

Hoofdwonde

Volgens de lokale pers getuigde de vrouw van Vitel dat haar man een hoofdwonde had. Ze is ervan overtuigd dat haar echtgenoot om het leven is gekomen door geweld en beweert dat ze een wagen zag wegrijden. Het parket heeft intussen bevestigd dat via een zijdeur is ingebroken in het schoolgebouw. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over de precieze doodsoorzaak van de directeur.

Stéphane Vitel zou binnenkort aan zijn tweede schooljaar als directeur van de middelbare school met 266 leerlingen zijn begonnen. Voorheen was hij directeur van een andere middelbare school en hij was ook actief in de lokale politiek. Vrijdagavond kwamen leerlingen, oud-leerlingen en ouders samen aan de schoolpoort om het overleden schoolhoofd te herdenken.

Volledig scherm Bloemen aan de poort van het Pierre-Simon de Laplacecollege in Lisieux na de dood van directeur Stéphane Vitel. © AFP