Echtgenote drugsbaron El Chapo gearresteerd op luchthaven nabij Washington

El Chapo: “Mijn enige verslaving zijn vrouwen”

10 september Op sociale media is een video opgedoken van de Mexicaanse drugsbaas El Chapo. Daarin is te zien hoe Joaquin ‘El Chapo’ (de kleine) Guzmán geïnterviewd wordt door een Mexicaanse criminoloog. In dat interview bekent hij dat zijn enige verslaving vrouwen zijn en dat hij maar liefst 23 kinderen verwekte.