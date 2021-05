ECDC lanceert nieuw dashboard met verspreiding coronavarianten in Europa

Vaccins al gezet nog voor ze geleverd zijn: ‘superspui­ten’ vertekenen snelheid vaccinatie­cam­pag­ne

30 april Dankzij nieuwe ‘superspuiten’ kunnen de vaccinatiecentra in ons land in de praktijk tot 20 procent méér vaccins zetten. Goed nieuws uiteraard, maar het vertekent de overheidscommunicatie over de snelheid van de vaccinatiecampagne. Bij het berekenen van de doorlooptijd - hoe snel raken geleverde vaccins in een arm - houdt de Taskforce Vaccinatie géén rekening met de nieuwe spuiten. Daardoor oogt de doorlooptijd beter dan ze in realiteit is. Volgens de statistieken verdwijnen Pfizer-vaccins zelfs al in een arm nog voor ze geleverd zijn. Ook lijkt niemand nog een idee te hebben van de werkelijke voorraad aan vaccins die momenteel in stock zitten.