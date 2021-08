Ebrahim Raisi ingehuldigd als president in Iran

De ceremonie in Teheran werd ook bijgewoond door aftredend president Hassan Rouhani. De officiële inauguratie van Raisi zal echter pas donderdag plaatsvinden, na de beëdigingsceremonie in het parlement. Hij is ook van plan binnenkort zijn kabinet voor te stellen.

Duizenden executies

De 60-jarige Raisi won in juni de presidentsverkiezingen met bijna 62 procent van de stemmen. De aartsconservatieve opperrechter, van wie vermoed wordt dat zijn ambities hoger reiken dan het presidentschap, werd in 1960 in Mashhad, in het noordoosten van het land, geboren. De hardliner is allesbehalve een onbesproken figuur. Na de revolutie stapte hij in de magistratuur en bekleedde hij van 1985 tot 1988 de functie van viceprocureur in Teheran, een positie die hem linkt aan de duizenden executies in Iran van politieke gevangenen in de jaren tachtig.