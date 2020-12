Dwergrepubliek Palau legt “illegaal” Chinees vissersschip aan de ketting

Palau is een eilandengroep in Micronesië in het werelddeel Oceanië. Het telt zo’n 21.000 inwoners. Maar de dwergrepubliek staat op haar strepen. Palau legde een Chinees schip, dat zeekomkommers uit verboden wateren zou hebben opgevist, aan de ketting. De archipel ergerde Peking in het verleden ook al door de goede banden met Taiwan, dat China als een provincie en niet als een onafhankelijke staat beschouwt.

Het Chinese visserijschip had 28 bemanningsleden aan boord. Zij worden nu vastgehouden in Palau, wat aanleiding geeft voor een diplomatiek incident. Volgens Palau waren de Chinezen illegaal zeekomkommers aan het bovenhalen bij Helen Reef in de territoriale wateren van de eilandengroep. “We schatten dat ze voor 225 kilo aan zeekomkommer op hun boot hadden”, klinkt het.

Zeekomkommers zijn ongewervelde, worstachtige zeedieren, die voor- en achteraan stomp zijn. Ze zijn eetbaar en worden gebruikt in de Portugese en Aziatische keuken. Het oogsten ervan is lucratief. De prijs op de Aziatische markt kan oplopen tot meer dan 650 euro per kilo.

Volledig scherm De zeekomkommer is eetbaar en wordt daarom commercieel geoogst. © Shutterstock

Chinese vissers schuiven de laatste jaren verder en verder op in de Grote Oceaan om nieuwe wateren te bevissen. Het is de eerste keer dat een Chinese bemanning is opgepakt in de territoriale wateren van Palau.

De hele Chinese crew moet nu, samen met de 19-koppige bemanning van de patrouilleboot die hen betrapte, in quarantaine. Palau is nog een van de weinige plekken op onze planeet die coronavrij zijn. De archipel heeft nog niet beslist of ze de Chinezen zullen aanklagen. “We willen hen ook niet langer hier bij ons dan nodig”, luidt het bij de overheid. China heeft nog niet gereageerd op het incident.

