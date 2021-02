Duwde man zijn zwangere vrouw van klif na deze selfie? “Hij wilde geld van de verzekering opstrijken”

De feiten speelden zich bijna drie jaar geleden af tijdens een vakantie in Mugla. Het koppel was naar de top van een berg geklommen en zag er op foto’s gelukkig uit. Even later zou Semra Aysal echter naar beneden storten. Een ongelukkige val of was er toch meer aan de hand?

Het Openbaar Ministerie is alvast overtuigd van de schuld van Aysal. “Het was geen ongeval, maar een zorgvuldig geplande moord. Het was altijd zijn bedoeling om het geld van de verzekering op te strijken”, klinkt het.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ideale moment afgewacht”

Het valt inderdaad op dat Semra net tevoren een persoonlijke ongevallenverzekering afgesloten had. Hakan stond er als enige begunstigde in vermeld, de 47.000 euro zou dus integraal naar hem gaan.

Het koppel bleef naar verluidt ook drie uur op de klif staan. “Allicht wachtte hij het ideale moment af om toe te slaan. Pas als er niemand meer in de buurt was, kon hij de fatale duw geven”, luidt de redenering.

“Hij had niet eens verdriet”

De broer van het slachtoffer legde via een videoverbinding in de rechtbank ook een bezwarende verklaring af. “We zaten samen in de auto om haar lichaam aan het forensisch instituut op te halen. Iedereen was er kapot van, maar Hakan leek niet eens verdriet te hebben. Mijn zus verzette zich ook altijd tegen leningen, maar plots bleek hij er drie op haar naam afgesloten te hebben. En Semra had hoogtevrees, waarom had ze dan een verzekering nodig die extreme sporten dekt?”

“Plots schreeuw gehoord”

Hakan komt uit de lucht vallen als hij over die speciale voorwaarden hoort. “Ik heb het document in kwestie nooit echt bekeken. De bankier stelde dat papier op, ik heb het alleen naar mijn vrouw gebracht voor haar handtekening.”

Hij gaf ook iets meer uitleg over de omstandigheden van haar dood. “Mijn vrouw vroeg me om de telefoon uit haar tas te nemen. Toen ik de gsm ging halen, hoorde ik plots een schreeuw achter mij. Ik draaide me om en ze stond er niet meer. Ik heb haar niet geduwd.” Wanneer het eindvonnis in deze zaak verwacht mag worden, is niet duidelijk.