"Duur blokkade Suezkanaal nog groot vraagteken”, grote containervervoerders overwegen schepen via Kaap de Goede Hoop om te sturen

Het is nog altijd niet duidelijk hoelang het zal duren om het containerschip dat het Suezkanaal blokkeert los te krijgen. Dat zei een woordvoerder van het Nederlands baggerbedrijf Boskalis, dat via zijn dochteronderneming Smit Salvage helpt bij het losmaken van het schip. Wel begint zich een plan van aanpak af te tekenen. Intussen overwegen containervervoerders A.P. Møller-Maersk en Hapag-Lloyd hun containerschepen, die normaal gesproken door het Suezkanaal zouden varen, om te leiden via Kaap de Goede Hoop, het zuidelijke punt van het Afrikaanse continent.

De 400 meter lange Ever Given kwam eerder deze week diagonaal te liggen in het Egyptische kanaal, mogelijk door sterke wind. De zijkanten van het kanaal zijn minder diep dan de vaargeul in het midden, waardoor de voor- en achterkant vast kwamen te zitten.



Boskalis-dochter Smit Salvage mikt op een dubbele aanpak. De grond onder de boeg van het schip moet waar mogelijk worden weggegraven. Tegelijkertijd moet brandstof uit het schip worden gepompt om het vaartuig lichter te maken. Donderdag is er al een technische inspectie van de Ever Given geweest.

Een zegsman van Boskalis legt uit dat er nog een aantal onzekerheden zijn. Zo moet nog blijken hoe ver baggerschepen onder het vastgeraakte schip kunnen reiken om grond weg te halen. Ook de bodemsoort onder de Ever Given is nog een groot vraagteken.

“Zand spoelt snel weg, dat zou gunstig zijn. Je kunt het vergelijken met een kuil graven op het strand. Als er dan een golf overheen gaat, spoelt het snel weg. Maar bij kleiachtige grond kun je graven wat je wil, de grond ernaast blijft staan”, zegt de woordvoerder. “Maar de bodem is zelden een homogene laag. Je kunt niet zeggen: dit hele stuk van een kanaal heeft dit type bodem”.

Het is ook nog de vraag waar en wanneer het team van Smit Salvage vaartuigen kan vinden voor de klus. Onder andere voor het wegpompen van brandstof zoekt het bedrijf naar een geschikt schip, en dan is het nog de vraag waar die brandstof zolang opgeslagen kan worden. Ook zou het voor het rechttrekken van het containerschip beter zijn om sleepboten met meer vermogen te hebben dan de vaartuigen die nu aan de zuidkant van de Ever Given liggen.

Omleiding

Het Deense A.P. Møller-Maersk, 's werelds grootste containervervoerder, meldt alle alternatieven voor de passage per schip door het Egyptische kanaal te overwegen. Ook De Duitse rederij Hapag-Lloyd onderzoekt op dit moment of het zin heeft om vaartuigen langs Afrika te laten varen, schrijft het bedrijf in een aparte verklaring.

Elf schepen van A.P. Møller-Maersk hebben tot dusver last van de blokkade, waarvan er drie vastzitten in de file van schepen. Het hangt af van de duur van de opstopping of het mondiale distributienetwerk van het concern wordt getroffen, meldt het bedrijf. Hapag-Lloyd meldt dat vijf schepen last hebben van de opstopping in het Suezkanaal.

