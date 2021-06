Duterte weigert mee te werken aan onderzoek van Internationaal Strafhof rond omstreden drugsoorlog in Filipijnen

Drugs Vlaming (31) opgepakt met drugs in land met zwaarste straffen ter wereld

6 februari Een Vlaming is op de Filipijnen opgepakt in een zaak waarbij een grote hoeveelheid partydrugs is gevonden. Dat melden verschillende Filipijnse media. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt niet op de hoogte te zijn van de arrestatie. D.D.W.(31) werd betrapt met cannabis. Niet slim, want het Aziatische land voert onder leiding van president Rodrigo Duterte een moorddadige strijd tegen drugs. Er gelden zowat de zwaarste straffen ter wereld. “Ik had beter moeten weten”, vertelde de Vlaming in het politiekantoor aan GMA News.