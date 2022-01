Duo neemt lijk mee naar postkantoor in poging om zijn pensioen op te strijken

Een wel heel luguber voorval in het postkantoor van Carlow, een stad in het zuidoosten van Ierland: twee kerels verschenen vrijdagochtend voor het loket terwijl ze een lijk ondersteunden. Blijkbaar was het hun bedoeling om op die manier het pensioen van de overleden man op te strijken.

Een personeelslid merkte meteen dat het gezicht van de bejaarde er wel heel grauw uitzag. Toen hij lastige vragen begon te stellen, lieten de twee het lijk vallen en vluchtten ze weg.

Het slachtoffer bleek een zeventiger te zijn die in de buurt woonde. Peadar Doyle stierf allicht een natuurlijke dood, maar een autopsie moet hier nog uitsluitsel over geven. De politie is een klopjacht gestart naar het duo.

Hoed op het hoofd

Een van de daders was eerder al langs geweest, met de vraag of hij het pensioen van de man mocht incasseren. Hij kreeg toen echter te horen dat het geld enkel uitgekeerd kon worden aan Doyle zelf. Niemand mocht dat in zijn plaats komen doen.

Even later kwam Doyle effectief opdagen, maar enig leven zat er niet in. De wollige trui over zijn hoofd en de hoed op zijn hoofd maakten de situatie er alleen maar verdachter op. “We gaan hem naar het ziekenhuis brengen van zodra we het geld hebben”, probeerde een van hen nog. Tevergeefs dus...

“Slachtoffer deed nooit iemand kwaad”

De dochter van een buurvrouw dacht in eerste instantie dat de man onwel geworden was. “Zijn voeten sleepten over de grond toen hij dat postkantoor binnengedragen werd”, klinkt het in ‘The Irish Independent’.

De burgemeester vond amper woorden om zijn verdriet te omschrijven. “Normaal staat er in dat postkantoor een rij tot buiten. Ik was in shock toen ik hoorde wat er gebeurd was. Ongelooflijk dat iemand tot zoiets in staat is”, reageerde Ken Murnane. Raadslid Fergal Byrne omschreef het slachtoffer tot slot als een “vriendelijke man die nooit iemand kwaad zou doen”.

