Duizendtal betogers houden sit-in aan Witte Huis om recht op abortus

Nieuwe arrestatie na moord op Britse journalist en zijn gids in Amazone­woud

De Braziliaanse politie zegt vrijdag dat ze een nieuwe arrestatie heeft verricht in het onderzoek naar de executie van de Britse journalist Dom Phillips en de inheemse expert Bruno Pereira in het Amazonewoud een maand geleden. De man, met de bijnaam 'Colombia', verklaarde aan de politie dat hij vissen uit de regio kocht van een van de mannen die al gearresteerd is. Even daarvoor zou die man, Amarildo da Costa de Oliveira of "Pelado", zijn betrokkenheid bij de moord toegegeven hebben.

8 juli