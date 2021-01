Duizenden Sri Lankanen drinken 'wondermiddel' tegen Covid-19: ook minister laat zich vangen en test week later positief

Een wonderdrankje tegen Covid-19: als we heel eerlijk zijn, fantaseren we daar al bijna een jaar over. In Sri Lanka geloofde een man dat hij écht zo'n mirakelmiddel gemaakt had, en daar kwam veel volk op af. Duizenden mensen stonden in rij om zijn wonderdrank te drinken. Zélfs de minister van Ontwikkeling van Sri Lanka gaf de siroop in volle publiciteit een kans. Alleen werd hij een week later ziek. Diagnose... corona.