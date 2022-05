Duizenden New Yorkers demonstreren voor recht op abortus, terwijl Oklahoma afbreken zwangerschap bemoeilijkt

Duizenden mensen zijn dinsdagavond in de Amerikaanse metropool New York de straat opgetrokken om hun woede over de bedoelingen van het Amerikaanse Hooggerechtshof kenbaar te maken: Het hof zou volgens een uitgelekt ontwerpadvies het federale recht op abortus willen afschaffen.

De grootschalige demonstratie kwam er op aandringen van de procureur-generaal van de staat New York Letitia James. “We gaan niet terug naar de tijd toen we nog kleerhangers gebruikten (om abortus te plegen, red.). Nooit meer!”, verklaarde James. Ze voegde eraan toe dat “het recht op zelfbeschikking over je lichaam een fundamenteel recht is”.

De procureur-generaal vertelde aan de demonstranten dat ze zelf ook abortus had gepleegd als kersvers lid van de gemeenteraad van de stad New York. James kondigde aan dat de staat New York een fonds zal oprichten zodat vrouwen uit andere staten waar abortus mogelijk verboden wordt, hun zwangerschap alsnog kunnen afbreken in New York.

Nog op dinsdag tekende bijvoorbeeld de gouverneur van de Amerikaanse staat Oklahoma een wet die abortus verbiedt na zes weken zwangerschap. Met de wet, die lijkt op een soortgelijke wet in de staat Texas, worden bijna alle abortussen in de staat illegaal.

Volledig scherm Procureur-generaal van de staat New York Letitia James tijdens de demonstratie. (03/05/22) © AP

Verschillende demonstranten in New York droegen pancarten met slogans als “mijn lichaam, mijn keuze”, “abortus is een mensenrecht” of nog “ik zou minder rechten hebben dan mijn moeder”.

Maandag werd bekend dat het Amerikaanse Hooggerechtshof van plan is de baanbrekende uitspraak in de zaak ‘Roe versus Wade’ uit 1973 nietig te verklaren. Met die uitspraak werd een federaal recht op abortus gegeven, waardoor in elke Amerikaanse staat tenminste een kliniek moest bestaan waar vrouwen een abortus konden krijgen. Opperrechter John Roberts erkende de authenticiteit van het document, maar voegde eraan toe dat het niet om een definitief standpunt gaat.

Als het hof inderdaad de uitspraak vernietigt, is het aan de individuele staten om te bepalen of abortus wel of niet, en onder welke voorwaarden, mag plaatsvinden. Tientallen staten willen abortuswetgeving aan banden leggen. Aan de andere kant zijn er verschillende staten die juist wetgeving hebben aangenomen die het recht op een abortus garandeert.

Volledig scherm "Niet weer" staat te lezen op een 'bebloede' kleerhanger van een demonstrante. (03/05/2022) © REUTERS

Lees ook: