Duizenden naakte mensen op strand Sydney tegen huidkanker

Liggend op hun zij, staand met hun handen in de lucht of zij aan zij met de armen wijd: vanaf 05.30 uur (lokale tijd) fotografeerde Tunick kort na zonsopgang de duizenden mensen vanwege het kunstproject ‘Strip Off for Skin Cancer’ (Uit de kleren voor huidkanker). Het aantal deelnemers vertegenwoordigt de ruim 2.000 Australiërs die jaarlijks sterven aan de gevolgen van huidkanker.

Tunick is bekend van zijn foto’s van naakte mensenmassa’s. Sinds 2016 kreeg hij niet zo’n grote groep mensen bij elkaar als zaterdag, stelt het dagblad ‘The Sydney Morning Herald’. In 2010 was de Amerikaan ook in de stad, toen hij vijfduizend personen in het ochtendgloren naakt op de foto zette voor het wereldberoemde Opera House. In 2011 was Tunick in ons land om foto's te maken voor een speciale expositie.