Duizenden mensen op straat tegen coronamaatregelen in Duitse Leipzig

WHO regi­streert nieuw dagrecord aan coronabe­smet­tin­gen

10:15 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een record aan wereldwijde coronabestemmingen geregistreerd van 581.679 in één etmaal. Dat waren er in de periode van vrijdag op zaterdag ruim 24.000 meer dan het oude dagrecord, geregistreerd op 31 oktober. Afgelopen etmaal zijn wereldwijd circa 8.900 mensen bezweken door toedoen van het virus, meldt de WHO.