Duizenden mensen op straat in Washington om Iraanse demonstranten te steunen

ANTWERPEN/BRUSSEL Mahsa (31) vecht voor meer vrouwen­rech­ten in Iran na dood van haar 22-jarige naamgenoot: “Ik ben zelf ook gearres­teerd en geslagen door de zedenpoli­tie”

Het is nu een maand geleden dat de Iraans Mahsa Amini (22) stierf aan de gevolgen van vermoedelijk politiegeweld. Al even lang wordt er geprotesteerd in het land voor meer vrouwenrechten en tegen het regime. Ook elders in de wereld komen mensen samen om hun stem te laten horen. Zo ook zaterdagmiddag in Brussel, waar de Antwerpse Mahsa (31) het opneemt voor haar naamgenoot en alle andere vrouwen in Iran. “Iraanse vrouwen weten niet hoe de wind door hun haren voelt, hoe de zon op hun huid brandt, hoe je een knuffel of een kus kan geven op straat, hoe je met je hond door het park kan wandelen.”

16 oktober