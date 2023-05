Duizenden mensen komen samen in New York om wondermooie ‘Manhattanhenge’ te bewonderen

Update Rampdag voor Efteling: na brand bij show Raveleijn, nu ook stoomtrein­tje aangereden door vrachtwa­gen

In de Efteling in het Nederlandse Kaatsheuvel is dinsdag brand ontstaan, meldt een woordvoerder van het pretpark. Het vuur woedde in een decorstuk tijdens de parkshow Raveleijn. Alle bezoekers en medewerkers werden geëvacueerd. Dinsdagmiddag gebeurde ook nog een tweede incident in het park, toen het nostalgische stoomtreintje aangereden werd door een vrachtwagen. Enkele passagiers raakten daarbij lichtgewond.