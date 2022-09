Duizenden mensen in Zuid-Korea geëvacueerd wegens tyfoon Hinnamnor

Boris Johnson dient ontslag in bij koningin Elizabeth

De Britse premier Boris Johnson dient vandaag zijn ontslag in bij koningin Elizabeth. Kort daarna zal deze Liz Truss ontvangen en aanstellen als de nieuwe premier. De koningin ontvangt de nieuwe regeringsleider normaal gesproken in Buckingham Palace, maar om gezondheidsredenen blijft Elizabeth dit keer in Schotland. Johnson en Truss reizen daarom af naar haar landgoed Balmoral Castle.

4:27