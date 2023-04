Duizenden mensen in Soedan zitten zonder voeding en medische zorg

Door het conflict in Soedan zitten mensen vast in hun appartementen en huizen, vaak zonder elektriciteit en zonder de mogelijkheid om aan voedsel, water of medicijnen te geraken. Dat zegt Volker Türk, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Ook ziekenhuizen zitten zonder voorraden.

Troepen van RSF, onder leiding van vicepresident Mohamed Hamdane Daglo, en het reguliere leger, van president Abdel Fattah al-Burhan, zijn zaterdag slaags geraakt, en daarbij worden ook artillerie, tanks en gevechtsvliegtuigen ingezet. Bij dat geweld zijn volgens de VN al ruim 185 doden en 1.800 gewonden gevallen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vonden al minstens drie aanvallen op gezondheidsinstellingen plaats. Daarbij vielen zeker drie doden. In negen ziekenhuizen in de hoofdstad Khartoem zijn er tekorten aan bloedreserves, medicijnen en verbanden. Door de aanhoudende gevechten kunnen de ziekenhuizen niet bevoorraad worden. De elektriciteit valt voortdurend uit en er is niet genoeg voedsel voor de patiënten. Op sommige plaatsen hebben militairen gezondheidsvoorzieningen bezet. “Deze aanvallen moeten stoppen”, klinkt het bij de WHO.

Er zijn duizenden hulpverleners van onder meer het Rode Kruis ter plaatse. Ze staan klaar om te helpen en er is water en voedsel om uit te delen, maar de veiligheidssituatie laat de inzet van vrijwilligers niet toe, meldt Farid Abdulkadir, het Soedanese hoofd van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC). Hij roept om om humanitaire corridors op te zetten.

“De meeste gewonden zijn burgers”

De hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen (AZG) laat weten dat ze de afgelopen 72 uur in totaal 183 gewonde patiënten heeft opgevangen in een ziekenhuis in El Fasher, in de regio Noord-Darfoer. Van die patiënten zijn al 25 mensen overleden aan hun verwondingen.

“De meeste gewonden zijn burgers die in het kruisvuur terecht zijn gekomen, onder hen zijn veel kinderen. Zij hebben zeer ernstige verwondingen en tot zaterdagmiddag was er geen chirurgische capaciteit in dit ziekenhuis”, verklaart Cyrus Paye, projectcoördinator van AZG in El Fasher. “Alle andere ziekenhuizen in Noord-Darfoer moesten sluiten, omdat ze ofwel dicht bij de gevechten lagen, of omdat het personeel er door het geweld niet geraakte. Dit betekende dat we patiënten niet konden doorverwijzen voor behandeling.”

Op andere plaatsen in het land, en vooral in de staten Khartoem, Darfoer, Noord-Kordofan en Gedaref, kampen de AZG-teams met ernstige problemen. De gebouwen van AZG in Nyala, Zuid-Darfur, zijn geplunderd, waaronder een van de opslagplaatsen. In Khartoem zijn de meeste teams ingesloten door de aanhoudende hevige gevechten en geraken ze niet bij de opslagplaatsen om ziekenhuizen van medische benodigdheden te voorzien. Zelfs ambulances worden tegengehouden en kunnen niet de lijken van de straat halen of gewonden naar het ziekenhuis brengen, klinkt het nog.

LEES OOK:

KIJK OOK. Dit moet je weten over het conflict in Soedan