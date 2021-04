Duizenden mensen geëvacueerd na vondst vliegtuigbom uit WOII in Duitse stad Bochum

Europees record: Duitsland heeft in één dag meer dan miljoen mensen ingeënt

29 april Duitsland heeft in een dag tijd ruim een miljoen mensen ingeënt met een coronavaccin. Het gaat voor zover bekend om een Europees record. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn zegt dat het de eerste keer was dat in 24 uur meer dan 1 procent van de bevolking is gevaccineerd.