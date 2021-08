Duizenden mensen geëvacueerd en verschillende campings ontruimd in Zuid-Frankrijk door hevige bosbranden

Frankrijk heeft 750 brandweerlieden ingezet om een grote bosbrand in de Var-regio in het zuiden van het land te bestrijden. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zei maandagnacht op Twitter dat alles op alles wordt gezet om de bevolking in het gebied te beschermen. Enkele duizenden mensen, onder wie toeristen die op campings verblijven, zijn afgelopen nacht preventief geëvacueerd

“Duizenden mensen zijn preventief geëvacueerd, maar er zijn geen slachtoffers. Ongeveer 750 brandweerlieden vechten tegen deze brand, die nog steeds erg hevig is”, aldus de woordvoerder. De prefectuur van het departement Var heeft de evacuatie van verschillende campings bevestigd, vooral in de regio’s Grimaud en La Môle. Die gebieden zijn dunbevolkt, maar in het seizoen verblijven er wel heel wat toeristen.

Volgens de lokale autoriteiten van het departement zijn zeker zes campings geëvacueerd, meldt het Franse persbureau AFP. Die bevinden zich in de gemeentes Gassin, La Croix Valmer en Grimaud. Het Nederlandse persagentschap ANP heeft het over twaalf campings in het gebied.

De kampeerders krijgen voorlopig onderdak in turnzalen en scholen, onder meer in Bormes-les-Mimosas. Volgens de burgemeester van dat dorpje worden er ongeveer 1.200 mensen opgevangen.

Of er ook Belgen geëvacueerd moesten worden is op dit moment nog onduidelijk. De regio is een populaire vakantiebestemming bij veel landgenoten.

Volledig scherm © AFP

4.000 hectare bos afgebrand

Meerdere blusvliegtuigen worden ingezet om het vuur, dat maandag aan het eind van de middag ontstond, onder controle te krijgen. De vlammen grijpen snel om zich heen door de droogte in het gebied en de harde wind. Volgens de lokale autoriteiten is al 5.500 hectare bos afgebrand. Zo staan vooral grote delen van de bergketen Massif des Maures in vuur en vlam.

“Ongunstige blusomstandigheden"

Het vuur ontstond maandagavond omstreeks 18 uur nabij het dorp Gonfaron, zo’n 50 kilometer van de bekende toeristenstad Saint-Tropez, en verplaatste zich daarna snel naar La Garde-Freinet, Grimaud en vervolgens naar La Môle. Zes wegen in de regio zijn vanwege de bosbranden tijdelijk afgesloten. De blusomstandigheden zijn “zeer ongunstig”, laat minister Darmanin weten. Hij zal de getroffen regio, gelegen tussen de steden Marseille en Nice, vandaag nog bezoeken.

Veel landen rond de Middellandse Zee kampen op het moment met bosbranden. In Spanje en Griekenland zijn al groepen mensen geëvacueerd vanwege het daar oprukkende vuur. En Israël vroeg maandag hulp van onder meer Frankrijk, Griekenland en Italië bij de bestrijding van grote bosbranden nabij Jeruzalem.

Ben jij geëvacueerd in het getroffen gebied of ken je landgenoten die daar in veiligheid zijn gebracht? Stuur dan gerust een mail naar sibren.dejaegher@dpgmedia.be en laat je telefoonnummer achter.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Grote delen van de bergketen Massif des Maures, nabij Saint-Tropez, staan in brand. © AFP