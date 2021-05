Duizenden mensen dagen op nadat TikTok-video met uitnodiging voor strandfeestje in Californië viraal gaat

Populaire video-app TikTok test service die jongeren helpt bij het vinden van een job

19 mei De populaire socialemedia-app TikTok test momenteel een nieuwe service die werkzoekenden in contact brengt met bedrijven. Gebruikers zullen via de app op een unieke manier hun werkervaring kunnen delen met potentiële werkgevers: in videovorm. Helemaal op maat van Gen Z dus. Wordt het in de toekomst een populair alternatief voor de traditionele sollicitatiegesprekken op kantoor?