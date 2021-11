Duizenden mensen betogen in Wenen, Rome, Zagreb en Amsterdam tegen verplichte vaccinatie en coronamaatregelen

Borsbeek/Deurne Drugsmili­eu neemt wraak op aanslagple­ger. Woning in Borsbeek zes keer beschoten: “Mijn vrouw hoorde schoten en daarna reed een auto in volle vaart weg.”

Een woning in de Karel Soetelaan in Borsbeek is in de nacht van dinsdag op woensdag beschoten met een vuurwapen. Daarbij vielen geen gewonden, maar een link met het drugsmilieu wordt wel onderzocht. Volgens onze informatie is het slachtoffer dat in het beschoten huis woont zelf een bekende in enkele drugsdossiers, evenals verdachte in het onderzoek naar een granaataanslag op de voormalige dansschool Roels aan de Boterlaarbaan in Deurne.

17 november