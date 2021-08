Duizenden manifestanten eisen aftreden Thaise premier, politie reageert hardhandig

Harvard blijft beste universi­teit ter wereld, UGent beste Belgische op 71ste plaats

12:21 Voor het negentiende jaar staat de universiteit van Harvard bovenaan in de Shanghai-ranking van beste universiteiten ter wereld. Beste Belgische universiteit is die van Gent, op de 71ste plaats. De lijst, de Academic Ranking of World Universities (ARWU), is zondag gepubliceerd.