Duizenden jongeren trekken opnieuw de straat op in Glasgow voor meer klimaatambitie

GlasgowIets minder dan een week na de start van de Wereldklimaatconferentie (COP26) trekken duizenden mensen, vooral jongeren, in de Schotse stad Glasgow de straat op voor meer ambitie in de strijd tegen de klimaatopwarming. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, haar Oegandese collega Vanessa Nakate, tal van jonge actievoerders en lokale vakbondsmensen zullen de menigte op het einde van de mars toespreken.

De klimaatmars wordt georganiseerd door Fridays for Future Schotland. Naar verwachting zouden minstens 8.000 mensen aan de mars deelnemen. De demonstranten zullen van Kelvingrove Park naar George Square marcheren. De voormalige vicepresident van de Verenigde Staten Al Gore verklaarde zich solidair met de demonstranten. “Aan iedereen in de zalen van COP26: nu is het tijd om te luisteren en te handelen”, liet hij op Twitter weten.

Hoopgevende beloftes

In het conferentiecentrum van COP26 zijn intussen evenementen aan de gang over de rol van jongeren en het onderwijs in het klimaatbeleid. De voorzitter van de klimaatconferentie Alok Sharma toonde begrip voor de woede van veel jongeren over de lang aanslepende strijd tegen klimaatverandering. “Ik begrijp het, ik heb zelf kinderen. Ik vecht letterlijk dag en nacht om de doelstelling van 1,5 graad binnen bereik te houden”, zei hij.

Tegelijkertijd verwees Sharma naar hoopgevende beloftes, zoals de belofte van de G20 om de bouw van steenkoolcentrales in het buitenland niet langer met overheidsgeld te financieren. Ook het nieuwe pact van meer dan 100 landen om de ontbossing tegen 2030 een halt toe te roepen, is volgens hem baanbrekend. “Samen moeten we ervoor zorgen dat iedereen zich aan zijn afspraken houdt”, benadrukte hij.

Volledig scherm De voorzitter van de klimaatconferentie COP26, Alok Sharma. © AFP

Tweede demonstratie

Ook zaterdag zal een demonstratie in Glasgow plaatsvinden, waar volgens de organisatoren meer dan 100.000 mensen op af zullen komen. Thunberg zal dan eveneens spreken. Het protest maakt deel uit van een wereldwijde actiedag die volgens de organisatoren honderdduizenden mensen op de been zal brengen in meer dan 200 steden over de hele wereld. Ook in Brussel wordt actie gevoerd.

Volledig scherm Klimaatactivisten tijdens een demonstratie die vandaag wordt georganiseerd in de Schotse stad Glasgow. © AP

