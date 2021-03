Duizenden inwoners Myanmar vluchten naar Thailand na luchtaanval

Russische mensenrech­ten­com­mis­sie niet bezorgd om toestand Navalny

17:17 Ondanks klachten van de gevangengenomen Russische oppositieleider Aleksej Navalny over pijn en een gebrek aan medische zorg, stelt een Russische mensenrechtenorganisatie dat er weinig reden tot zorg is. Leden van een openbare commissie voor de bescherming van mensenrechten in detentiecentra hebben Navalny vrijdagochtend bezocht in de strafkolonie op zo'n 100 kilometer van Moskou waar hij een gevangenisstraf van 2,5 jaar uitzit.