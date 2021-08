Duizenden inheemse Brazilianen betogen voor landrechten

Ligue 1 Ongeziene veldbestor­ming in Ni­ce-Marseille: thuisfans vallen spelers Marseille aan, man die speler zou geslagen hebben is opgepakt

23 augustus Opschudding in het Ligue 1-duel tussen OGC Nice en Olympique Marseille. De Riviera-derby liep volledig uit de hand, nadat Marseille-spelers werden aangevallen door fans van de thuisclub. De wedstrijd werd anderhalf uur stilgelegd, waarna de bezoekers niet meer kwamen opdagen. “Wat er gebeurd is, is onacceptabel.” Intussen is er een supporter opgepakt.