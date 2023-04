Duizenden Georgiërs protesteren tegen regering

Man rijdt in op voetgan­gers in Noorwegen: twintiger overleden, twee anderen gewond

In het Noorse stadje Steinkjer, ten noorden van Trondheim, is een man met zijn wagen ingereden op verschillende voetgangers. Een twintiger is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen, zo zegt de politie. Twee anderen liepen lichte verwondingen op.