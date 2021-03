Duizenden Fransen de straat op voor "echte klimaatwet"

In verscheidene Franse steden hebben zondag duizenden mensen betoogd voor een strengere klimaatwet. De manifestanten vinden de plannen die vanaf maandag in het Franse parlement worden behandeld, niet ambitieus genoeg.

Volgens de organisatoren zijn zondag ongeveer 110.000 Fransen de straat opgegaan, onder wie 55.000 in Parijs en 10.000 in Lyon. De politie houdt het voorlopig op 12.000 betogers in de hoofdstad en 4.000 in Lyon. Cijfers over de nationale opkomst kon de politie nog niet meedelen.

Burgerconventie

De oproep tot de manifestatie werd gesteund door tientallen ngo's, vakbonden en politieke partijen. Ze laken "het gebrek aan ambitie" in het ontwerp dat de voorstellen van de burgerconventie over het klimaat in wet moet gieten.

In die conventie, een idee dat president Emmanuel Macron had gelanceerd in de nasleep van de crisis met de gele hesjes, mochten 150 burgers met ondersteuning van experts voorstellen doen om de uitstoot van broeikasgassen in Frankrijk met minstens 40 procent te verminderen op een sociaal rechtvaardige manier.

Economische lobby

Volgens de klimaatactivisten blijft er echter niet veel over van de 149 voorstellen van de conventie. Ze laken de invloed van de economische lobby op het regeringswerk en roepen de parlementsleden op om verbeteringen aan te brengen. Er zijn intussen al zo'n 7.000 amendementen ingediend.

De betogers willen op 9 mei opnieuw de straat opgaan "indien de wet in zijn huidige staat wordt gestemd".

