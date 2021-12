Duizenden Duitsers protesteren tegen nieuwe coronamaatregelen en ‘lockdown light’

Sint-Niklaas/Hamme Jordy (23) verliest deel van hand tijdens coronabeto­ging, zus start crowdfun­ding voor prothese: “Ik dacht een fakkel op te rapen, maar het bleek een voetzoeker”

Jordy Loir is verminkt voor het leven nadat hij vorige maand mee opstapte in een betoging tegen de coronamaatregelen in Brussel. In de menigte belandde er voor zijn voeten plots een projectiel. Toen hij het opraapte om te bekijken, ontplofte het echter in zijn hand. Jordy verloor de helft van zijn duim, zijn ringvinger en enkele vingertoppen. Omdat het ongeval tijdens een demonstratie gebeurde, zal hij gedeeltelijk zelf opdraaien voor de kosten van de operaties. Zijn zus is daarom met een crowdfunding gestart.

25 december