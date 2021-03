Duizenden Duitsers op vakantie naar Mallorca

LIVE. Britse regering wil vanaf september derde prik toedienen

27 maart Als de huidige trends doorzetten, zullen op 12 april opnieuw duizend coronapatiënten op intensieve zorg liggen. “Maar we kunnen dit nog perfect vermijden”, zo benadrukte viroloog Steven Van Gucht vrijdag tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum. Intussen is het ministerieel besluit met de maatregelen waarover het Overlegcomité woensdag heeft beslist, gepubliceerd. Het regelt onder meer het verplicht winkelen op afspraak in de niet-essentiële winkels. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog.