Duizenden demonstranten op straat in Duitsland voor en tegen coronabeleid

Zwarte jogger achter­volgd en van dichtbij doodgescho­ten met jachtge­weer: zoon, vader en buurman krijgen levenslang

Drie blanke Amerikanen zijn veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op Ahmaud Arbery in de Amerikaanse staat Georgia. Het drietal achtervolgde de zwarte jogger twee jaar geleden in pick-ups en schoot hem van dichtbij dood met een jachtgeweer. De zaak leidde tot veel ophef in de Verenigde Staten nadat beelden ervan op sociale media verschenen waren. In november werden de drie al schuldig bevonden.

7:09