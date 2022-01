Duizenden demonstranten bijeen in Amsterdam

Herdenking van de koffieslag

Actiegroep Nederland in Verzet organiseert de ‘herdenking van de koffieslag’ om stil te staan bij de verboden demonstratie tegen het regeringsbeleid op 17 januari vorig jaar op het Amsterdamse Museumplein, die uitliep in rellen.

Op het Museumplein staan in totaal een kleine dertig tractors uit onder meer Friesland, Groningen en Noord-Holland. De eersten waren om 1 uur vertrokken om op tijd in Amsterdam te zijn. Op protestborden staan teksten als “samen staan we sterk”, “don’t worry be wappie”, “wij zijn de leugens zat” en “gebruik je boerenverstand geen 2g”. De boeren zeggen dat ze tegen het coronabeleid zijn en willen hiermee hun geluid laten horen. Vanaf alle drie de locaties waar de betogers verzamelden, gingen tractors voorop in de stoet.