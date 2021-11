Duizenden Canadezen in het westen van het land geëvacueerd vanwege zware regenval

INTERVIEW. Cijfers van klimaatpro­fes­sor Wim Thiery razen wereld rond: “Het is compleet absurd dat je nog altijd een mazoutke­tel kunt kopen”

Geregeld zo’n desastreuze watersnood, jaarlijks een hittegolf die mensenlevens kost en vaker misoogsten en bosbranden: in een notendop het ‘nieuwe normaal’ voor ons land dankzij de klimaatopwarming, volgens professor Wim Thiery (34). “En daar blijft het niet bij. De kans is groot dat wat vandaag een uitzonderlijk warme zomer is, over 20 jaar een gemiddelde zomer zal zijn en over vijftig jaar als koude zomer geldt.”

17 oktober