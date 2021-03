Duizenden burgers gevangen genomen of op de vlucht door jihadistisch geweld in Mozambique

Vastgelo­pen container­schip Suezkanaal helemaal los, scheepsver­keer weer op gang

16:33 Het containerschip Ever Given, dat het verkeer in het Suezkanaal dagenlang blokkeerde, is volledig los en opnieuw in beweging. Nadat vanochtend de achtersteven van het schip loskwam, is nu ook de voorkant los. Volgens het Nederlandse bergingsbedrijf Boskalis wordt de containerreus weggesleept. Ook de rest van het scheepvaartverkeer komt weer op gang, meldt de kanaalautoriteit. De Ever Given was vorige week dinsdag in een zandstorm dwars in het zuidelijke deel van het Suezkanaal komen te liggen.