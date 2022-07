Duizenden blokkeren bijeenkomst van extreemrechts in Mainz: politie zet pepperspray in

Congolese Senaats­voor­zit­ter vraagt vertrek van VN-blauwhel­men

De voorzitter van de Congolese Senaat, Modeste Bahati, wil dat de VN-missie in zijn land zijn koffers pakt. Er is volgens de man sprake van een complot tegen zijn land. Dat heeft Bahati verklaard in een bezoek aan het bijzonder onrustige oosten van het land, schrijven plaatselijke media zaterdag.

16:31